Испанский клуб подписал 20-летнего уругвайца с украинскими корнями

20-летний центральный полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Сантьяго Хоменченко продолжит карьеру в Испании.

Молодого футболиста до конца сезона-2023/24 арендовала команда Сегунды «Овьедо».

Сантьяго Хоменченко имеет на своем счету 12 матчей за сборную Уругвая U-20, в рядах которой в 2023 году выиграл молодежный чемпионат мира, где в статусе футболиста ближайшего резерва провел пять поединков из шести.

Примечательно, что Хоменченко родился 30 августа 2003 года в уругвайском городе Мерседес. Его отец – украинец, мать – итальянка. В детстве, как признавался Сантьяго в одном из интервью, семья жила очень бедно, из-за чего ему уже в подростковом возрасте приходилось работать, чтобы добыть денег себе на новую одежду.