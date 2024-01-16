Испанский клуб подписал 20-летнего уругвайца с украинскими корнями
Сантьяго Хоменченко перебирается в Европу
20-летний центральный полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Сантьяго Хоменченко продолжит карьеру в Испании.
Молодого футболиста до конца сезона-2023/24 арендовала команда Сегунды «Овьедо».
Сантьяго Хоменченко имеет на своем счету 12 матчей за сборную Уругвая U-20, в рядах которой в 2023 году выиграл молодежный чемпионат мира, где в статусе футболиста ближайшего резерва провел пять поединков из шести.
Примечательно, что Хоменченко родился 30 августа 2003 года в уругвайском городе Мерседес. Его отец – украинец, мать – итальянка. В детстве, как признавался Сантьяго в одном из интервью, семья жила очень бедно, из-за чего ему уже в подростковом возрасте приходилось работать, чтобы добыть денег себе на новую одежду.
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