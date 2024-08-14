Людмила Киченок начала с победы выступления на турнире в Цинциннати
Украинка в паре с Аленой Остапенко прошла первый раунд
Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде вместе с Аленой Остапенко из Латвии
В первом раунде основы украинско-латвийский дуэт сыграл против американской пары Лорен Дэвис / Робин Монтгомери. За 1 час и 3 минуты в двух сетах победили Людмила Киченок и Остапенко.
WTA 1000 Цинциннати. Пары. 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [5] – Лорен Дэвис / Робин Монтгомери (США) – 6:3, 6:2
В 1/8 финала Людмила Киченок и Остапенко сыграют против дуэта Тереза Михалкова (Словакия) / Оливия Николлз (Великобритания).
Ранее, напомним, Надежда Киченок завершила свои выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
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