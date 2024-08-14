Хавбек Аталанты назвал рецепт успеха команды против Реала

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» за Суперкубок УЕФА, который состоится в Варшаве в среду, 14 августа.

«Будем надеяться, что сможем подарить болельщиками такие же улыбки, как в Дублине [в финале Лиги Европы]. Мы мотивированы и готовы к матчу.

Нам нужно играть в свой футбол, у нас своя философия и своя манера игры. Это требует уважения и большого мужества на поле, но я верю, что сможем победить «Реал».

Я сочувствую травмированным. Я оказался в такой же ситуации в финале Лиги Европы, так что знаю, каково это. Мы должны играть и за них, с еще большим энтузиазмом и мотивацией. Все в наших руках, и мы должны показать это на поле», – заявил де Рон.

Ранее сообщалось, что подтверждена готовность Килиана Мбаппе дебютировать за «Реал» против «Аталанты».