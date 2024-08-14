Подтверждена готовность Мбаппе дебютировать за Реал против Аталанты

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что нападающий команды Килиан Мбаппе готов принять участие в поединке за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой», который состоится в среду, 14 августа, в Варшаве.

«У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан Мбаппе тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу же адаптировался. Килиан готов сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества», – заявил Анчелотти.

Как известно, Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» 3 июля этого года.

Матч «Реал» Мадрид – «Аталанта» за Суперкубок УЕФА начнется 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти назвал заявку «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА.