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Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 07:53 | Обновлено 14 августа 2024, 08:15
194
0

Подтверждена готовность Мбаппе дебютировать за Реал против Аталанты

Французский форвард может сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

14 августа 2024, 07:53 | Обновлено 14 августа 2024, 08:15
194
0
Подтверждена готовность Мбаппе дебютировать за Реал против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что нападающий команды Килиан Мбаппе готов принять участие в поединке за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой», который состоится в среду, 14 августа, в Варшаве.

«У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан Мбаппе тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу же адаптировался. Килиан готов сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества», – заявил Анчелотти.

Как известно, Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» 3 июля этого года.

Матч «Реал» Мадрид – «Аталанта» за Суперкубок УЕФА начнется 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти назвал заявку «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Реал - Аталанта Карло Анчелотти
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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