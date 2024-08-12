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Суперкубок УЕФА
12 августа 2024, 17:56 | Обновлено 12 августа 2024, 17:58
1204
0

Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?

«Галактикос» 14 августа ждет встреча с «Аталантой»

12 августа 2024, 17:56 | Обновлено 12 августа 2024, 17:58
1204
0
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» из Бергамо.

Поединок пройдет в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Начало встречи – 22:00 по Киеву.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с расширенной заявкой коллектива на предстоящий поединок. В нее итальянец включил 24 футболиста, в том числе – украинского голкипера Андрея Лунина, а также новичков команды лета этого года Килиана Мбаппе и Эндрика.

Ранее Анчелотти оценил наследие звездного Гарета Бэйла в «Реале».

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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Реал - Аталанта
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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