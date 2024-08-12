Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?

В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» из Бергамо.

Поединок пройдет в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Начало встречи – 22:00 по Киеву.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с расширенной заявкой коллектива на предстоящий поединок. В нее итальянец включил 24 футболиста, в том числе – украинского голкипера Андрея Лунина, а также новичков команды лета этого года Килиана Мбаппе и Эндрика.

Ранее Анчелотти оценил наследие звездного Гарета Бэйла в «Реале».