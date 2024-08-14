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  4. ТАВЕРНЬЕ: «Я спросил судью. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо»
Лига чемпионов
14 августа 2024, 07:23 |
3226
0

ТАВЕРНЬЕ: «Я спросил судью. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо»

Капитан «Рейнджерс» прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Динамо»

14 августа 2024, 07:23 |
3226
0
ТАВЕРНЬЕ: «Я спросил судью. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Тавернье

Правый защитник и капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье прокомментировал ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов против «Динамо» (0:2) и остался недоволен решением судьи матча Марко Гуиду, который удалил бразильца Жефте во втором тайме:

«Разумеется, обидно не получить шанс пройти в следующий раунд и попытаться сыграть за выход в Лигу чемпионов. Мы, конечно, все еще в еврокубках, в Лиге Европы, но во время игры решение судьи поменяло всю динамику игры.

Я говорил с судьей, как это произошло. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо. Оглядываясь назад во время игры, он встал очень рано. Я думал, что это даже не был штрафной удар.

Я думаю, что он прыгнул первым. В том, что он сделал, нет злого умысла. Это мяч 50 на 50, который летит в воздухе. Джефте выпрыгнул раньше. Он ударил его в воздухе. Я не знаю, сколько там было контакта.

Очевидно, это имело большое значение. Мы, очевидно, оглянемся назад, и нам нужно быстро забыть про это. У нас еще одна игра на выходных. Посмотрим, какие уроки мы можем извлечь из этого. Затем отойдем от поражения и нам нужно будет снова идти вперед».

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Николай Степанов Источник
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