ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»
Футбольный менеджер прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс»
Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:
«Играли дисциплинированно. Очень близко к идеалу, и поэтому заслуженно победили. Бесспорно, на результат повлияло удаление, но это уже проблемы шотландцев.
Александр Шовковский подтвердил свою компетентность. Почерк и стиль с каждой следующей игрой становится более чётким очертанием модели игры сегодняшнего Динамо. Не буду петь дифирамбы, а просто порадуюсь.
Все замены принесли результат. Тот, кто внес предложение о приобретении Пихаленка, обязан получить дополнительную премию от президента клуба».
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