ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»

Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Играли дисциплинированно. Очень близко к идеалу, и поэтому заслуженно победили. Бесспорно, на результат повлияло удаление, но это уже проблемы шотландцев.

Александр Шовковский подтвердил свою компетентность. Почерк и стиль с каждой следующей игрой становится более чётким очертанием модели игры сегодняшнего Динамо. Не буду петь дифирамбы, а просто порадуюсь.

Все замены принесли результат. Тот, кто внес предложение о приобретении Пихаленка, обязан получить дополнительную премию от президента клуба».