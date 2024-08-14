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Лига чемпионов
14 августа 2024, 04:59 | Обновлено 14 августа 2024, 05:38
1904
1

ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»

Футбольный менеджер прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс»

14 августа 2024, 04:59 | Обновлено 14 августа 2024, 05:38
1904
1
ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Играли дисциплинированно. Очень близко к идеалу, и поэтому заслуженно победили. Бесспорно, на результат повлияло удаление, но это уже проблемы шотландцев.

Александр Шовковский подтвердил свою компетентность. Почерк и стиль с каждой следующей игрой становится более чётким очертанием модели игры сегодняшнего Динамо. Не буду петь дифирамбы, а просто порадуюсь.

Все замены принесли результат. Тот, кто внес предложение о приобретении Пихаленка, обязан получить дополнительную премию от президента клуба».

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Александр Пихаленок Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Вячеслав Заховайло
Николай Степанов Источник: Facebook
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Falko
Хто таке "Заховило" в заголовку?
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