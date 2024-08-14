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  4. СВИРИН: «Шовковский вытащил из колоды двух джокеров»
Лига чемпионов
14 августа 2024, 04:19 | Обновлено 14 августа 2024, 04:35
415
0

СВИРИН: «Шовковский вытащил из колоды двух джокеров»

В матче ЛЧ голы забили Пихаленок и Волошин, которые вышли на замену

14 августа 2024, 04:19 | Обновлено 14 августа 2024, 04:35
415
0
СВИРИН: «Шовковский вытащил из колоды двух джокеров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин (слева)

Футбольный журналист Руслан Свирин прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Динамо Киев – в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Это хорошо, что ребята идут в контексте хороших новостей из Курщины, добавляют от себя кусок позитива.

Два джокера вытащил Шовковский из своей колоды – Пихаленка и Волошина – 82-я и 84-я минуты. Вышли на замену, сделали игру. Под занавес матча сделать перевес двойным с нуля – это дорогого стоит.

Скорость принятия решения. Решился на удар – бьешь – забиваешь. Так и с Зальцбургом в следующем раунде нужно. Лига Европы уже никуда не убежит.

На психологическом подъеме, которым охвачена страна (и это касается футболистов), можно решать сложные задачи – отойти от шаблонов, сыграть нестандартно, на желании, и пробиться в Лигу чемпионов. Пример имеем перед глазами – ВСУ».

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Александр Шовковский Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Александр Пихаленок Назар Волошин
Николай Степанов Источник: Facebook
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