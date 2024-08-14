СВИРИН: «Шовковский вытащил из колоды двух джокеров»

Футбольный журналист Руслан Свирин прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Динамо Киев – в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Это хорошо, что ребята идут в контексте хороших новостей из Курщины, добавляют от себя кусок позитива.

Два джокера вытащил Шовковский из своей колоды – Пихаленка и Волошина – 82-я и 84-я минуты. Вышли на замену, сделали игру. Под занавес матча сделать перевес двойным с нуля – это дорогого стоит.

Скорость принятия решения. Решился на удар – бьешь – забиваешь. Так и с Зальцбургом в следующем раунде нужно. Лига Европы уже никуда не убежит.

На психологическом подъеме, которым охвачена страна (и это касается футболистов), можно решать сложные задачи – отойти от шаблонов, сыграть нестандартно, на желании, и пробиться в Лигу чемпионов. Пример имеем перед глазами – ВСУ».