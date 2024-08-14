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Лига чемпионов
14 августа 2024, 08:47 | Обновлено 14 августа 2024, 08:53
2836
2

ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии

Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча

14 августа 2024, 08:47 | Обновлено 14 августа 2024, 08:53
2836
2
ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа в 21:45 в Глазго прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во второй игре Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча (2:0). У хозяев поля на 51-й минуте был удален бразилец Жефте, получив второй горчичник, и шотландская команда оспаривала этот момент.

В решающем 4-м раунде квалификации Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

Ответный матч. Глазго, 13 августа

Рейнджерс (Шотландия) – Динамо (Киев) – 0:2

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84

Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс)

Первый матч – 1:1

ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Avaksi
Чим вона спірна? "Степпінг" і лікоть в ухо: чесних 2 жовтих картки.
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+6
FunnyCat_____
Чим і для кого вона спірна? Для прошахтарівських вболівальників та журналістів?
Чи для шотландців?
Ответить
+4
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