ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии
Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча
13 августа в 21:45 в Глазго прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.
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Первый матч состоялся неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).
Во второй игре Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча (2:0). У хозяев поля на 51-й минуте был удален бразилец Жефте, получив второй горчичник, и шотландская команда оспаривала этот момент.
В решающем 4-м раунде квалификации Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург.
Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации
Ответный матч. Глазго, 13 августа
Рейнджерс (Шотландия) – Динамо (Киев) – 0:2
Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84
Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс)
Первый матч – 1:1
ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии
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