Карлос АЛЬКАРАС: «На Олимпиаде в Париже сбылась моя мечта»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал совместное выступление с Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх в Париже.

«Это был замечательный опыт: мы общались с Рафой вне корта, узнали друг друга гораздо лучше, чем на корте. Это был отличный опыт, конечно, играть вместе в парном разряде.

Это было то, что я точно никогда не забуду. Я многому научился, общаясь с ним на корте, да и вне корта тоже. Думаю, мы показали отличный теннис в паре, даже если мы не привыкли часто играть в парном разряде.

Немного разочаровал конец, потому что мы думали, что можем выступить лучше, но в целом мы были счастливы. И, конечно, если говорить о себе, то я достиг своей мечты, моя мечта сбылась – играть в парном разряде вместе с Рафой», – сказал Алькарас.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас завершили выступления в парном разряде олимпийского теннисного турнира в четвертьфинале.