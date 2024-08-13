Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Карлос АЛЬКАРАС: «На Олимпиаде в Париже сбылась моя мечта»
Теннис
13 августа 2024, 18:52 | Обновлено 13 августа 2024, 18:54
195
0

Карлос АЛЬКАРАС: «На Олимпиаде в Париже сбылась моя мечта»

Испанец сыграл в дуэте с Рафаэлем Надалем

13 августа 2024, 18:52 | Обновлено 13 августа 2024, 18:54
195
0
Карлос АЛЬКАРАС: «На Олимпиаде в Париже сбылась моя мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал совместное выступление с Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх в Париже.

«Это был замечательный опыт: мы общались с Рафой вне корта, узнали друг друга гораздо лучше, чем на корте. Это был отличный опыт, конечно, играть вместе в парном разряде.

Это было то, что я точно никогда не забуду. Я многому научился, общаясь с ним на корте, да и вне корта тоже. Думаю, мы показали отличный теннис в паре, даже если мы не привыкли часто играть в парном разряде.

Немного разочаровал конец, потому что мы думали, что можем выступить лучше, но в целом мы были счастливы. И, конечно, если говорить о себе, то я достиг своей мечты, моя мечта сбылась – играть в парном разряде вместе с Рафой», – сказал Алькарас.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас завершили выступления в парном разряде олимпийского теннисного турнира в четвертьфинале.

По теме:
Людмила ЛУЗАН: «Есть мотивация работать дальше, чтобы завоевать золото»
Парвиз НАСИБОВ: «Надеюсь, с третьего раза доберусь до золота»
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач Источник: ATP Tour
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 14:40 4
С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о колоритных фанатах сегодняшнего соперника киевлян

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 13 августа 2024, 09:00 5
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта

14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей

Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Футбол | 13.08.2024, 06:23
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13.08.2024, 06:05
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Другие виды | 13.08.2024, 13:38
Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 1
Олимпийские игры
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 13:30 122
Футбол
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
12.08.2024, 04:40 1
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем