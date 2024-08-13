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Футбол
13 августа 2024, 16:26 | Обновлено 13 августа 2024, 16:46
566
0

Закончился контракт. Тренерский штаб Ротаня прекратил сотрудничество с УАФ

Специалист работал с молодежной сборной шесть лет

13 августа 2024, 16:26 | Обновлено 13 августа 2024, 16:46
566
0
Закончился контракт. Тренерский штаб Ротаня прекратил сотрудничество с УАФ
УАФ. Руслан Ротань (в светлом)

Закончился контракт главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня и его тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что Ротань был назначен главным тренером молодежной сборной Украины 28 декабря 2018 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал чемпионата Европы 2023 и впервые в истории независимой Украины сыграла на Олимпийских играх.

За это время под руководством Руслана Петровича молодежная сборная Украины провела 47 матчей. Также под руководством тренерского штаба Руслана Ротаня олимпийская сборная Украины сыграла 11 матчей. Еще однажды Руслан Ротань со своими ассистентами был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

15 футболистов, дебютировавших в молодежной сборной, когда ее возглавлял Руслан Ротань, уже сыграли в национальной команде. Причем девять из них были в составе сборной Украины на Евро-2024.

Во время работы в сборных Украины в тренерский штаб Руслана Ротаня входили Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Виталий Рева, Сергей Кравченко, Алексей Чистяков, Евгений Барышников и Евгений Гресь.

Ранее Ротань попрощался с олимпийской сборной Украины по футболу.

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Руслан Ротань Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу U-23
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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