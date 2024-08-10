Ротань попрощался с олимпийской сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу впервые в истории сыграла на Олимпийских играх. На Играх-2024 украинские футболисты выступили на групповой стадии и заняли в группе третье место. Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань попрощался с украинскими футболистами и поблагодарил за сотрудничество.

«Это были невероятные пять с половиной лет, которые мы вместе провели с ребятами, тренерским составом и персоналом! Сегодня я хочу поблагодарить ребят за веру в игру и стремление к результату. Вместе мы пережили тяжелые поражения, после которых мы снова поднимались и хотели реабилитироваться, и яркие победы, после которых мы хотели побеждать еще!

Горжусь каждым, с кем я работал, и спасибо за сотрудничество! Буду скучать по каждому... Жизнь идет дальше со своими вызовами, впереди новые задачи и испытания! Также хотим поблагодарить наши ВСУ за возможность заниматься своим делом. Вы наши Герои! Слава Украине!», – написал Ротань в социальных сетях.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на то, что ряд клубов УПЛ отказался отпускать футболистов на Олимпиаду в Париже.