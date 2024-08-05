Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на то, что ряд клубов УПЛ отказался отпускать футболистов на Олимпиаду в Париже.

«К сожалению, футбольная Олимпиада проводится вне дат ФИФА. Какой может быть позиция УАФ, если клуб не обязан кого-то отпускать? У меня один вопрос – почему не поехал Бондаренко, который не играл на Евро? А еще есть вопросы к позиции «Руха», который не отпустил игроков на турнир в Тулоне... Нещерет? Здесь я понимаю: «Динамо» надо было играть в ЛЧ, они не хотели оставаться с одним опытным голкипером.

Я разговаривал: позиция клубов была такая: «Отмените Кубок Украины и перенесите первый тур». Все было сделано, что дальше – вы видели. В регламенте не прописано, чтобы клубы обязательно отпускали игроков», – сказал Ребров.

Ранее Ребров высказался о своем будущем.