Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ
Тренер сборной Украины хотел увидеть на Играх-2024 игрока «Шахтера» Бондаренко
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на то, что ряд клубов УПЛ отказался отпускать футболистов на Олимпиаду в Париже.
«К сожалению, футбольная Олимпиада проводится вне дат ФИФА. Какой может быть позиция УАФ, если клуб не обязан кого-то отпускать? У меня один вопрос – почему не поехал Бондаренко, который не играл на Евро? А еще есть вопросы к позиции «Руха», который не отпустил игроков на турнир в Тулоне... Нещерет? Здесь я понимаю: «Динамо» надо было играть в ЛЧ, они не хотели оставаться с одним опытным голкипером.
Я разговаривал: позиция клубов была такая: «Отмените Кубок Украины и перенесите первый тур». Все было сделано, что дальше – вы видели. В регламенте не прописано, чтобы клубы обязательно отпускали игроков», – сказал Ребров.
Ранее Ребров высказался о своем будущем.
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