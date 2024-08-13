Трансфер чемпиона Евро-2024 в Арсенал может накрыться. В чем причина?
«Арсенал» не может договориться на счет трансфера игрока «Сосьедада» Микеля Мерино
«Арсенал» не может договориться на счет трансфера игрока «Сосьедада» Микеля Мерино.
Согласно информации The Independent, лондонский клуб выдвинул предложение в размере 25 млн евро. В то же время баскский клуб оценивает 28-летнего игрока в 35 миллионов евро. Действующее соглашение Мерино с «Сосьедадом» истекает в 2025 году, и футболист не намерен его продлевать. Лондонский клуб готов выплатить согласованную сумму трансфера в рассрочку на три года. В свою очередь, «Сосьедад» настаивает на получении большей части средств единовременно.
Из-за разногласий в финансовых вопросах переговоры по трансферу хавбека могут затянуться до закрытия трансферного окна.
В минувшем сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, записав на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал с ПСЖ переговоры по трансферу чемпиона Евро-2024.
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