Трансфер чемпиона Евро-2024 в Арсенал может накрыться. В чем причина?

«Арсенал» не может договориться на счет трансфера игрока «Сосьедада» Микеля Мерино.

Согласно информации The Independent, лондонский клуб выдвинул предложение в размере 25 млн евро. В то же время баскский клуб оценивает 28-летнего игрока в 35 миллионов евро. Действующее соглашение Мерино с «Сосьедадом» истекает в 2025 году, и футболист не намерен его продлевать. Лондонский клуб готов выплатить согласованную сумму трансфера в рассрочку на три года. В свою очередь, «Сосьедад» настаивает на получении большей части средств единовременно.

Из-за разногласий в финансовых вопросах переговоры по трансферу хавбека могут затянуться до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, записав на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал с ПСЖ переговоры по трансферу чемпиона Евро-2024.