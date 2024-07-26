Арсенал начал с ПСЖ переговоры по трансферу чемпиона Евро-2024
«Канониры» хотят заполучить Фабиана Руиса
Лондонский «Арсенал» начал в парижским «ПСЖ» переговоры относительно трансфера испанского полузащитника Фабиана Руиса, который в составе своей национальной сборной стал победителем чемпионата Европы 2024.
«Арсенал» предлагает французскому клуба оформить сделку в формате аренды, но с опцией выкупа, которая может быть обязательной. Сообщается, что у лондонского клуба нет полноценной возможностей осуществить трансфер Фабиана Руиса в текущее летнее трансферное окно, поэтому он и выступает за такую форму перехода игрока.
Фабиан Руис провел в прошлом сезоне за клуб и сборную во всех турнирах 47 матчей, забил 7 голов, сделал 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» занял выжидательную позицию по Александру Зинченко.
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