Арсенал начал с ПСЖ переговоры по трансферу чемпиона Евро-2024

Лондонский «Арсенал» начал в парижским «ПСЖ» переговоры относительно трансфера испанского полузащитника Фабиана Руиса, который в составе своей национальной сборной стал победителем чемпионата Европы 2024.

«Арсенал» предлагает французскому клуба оформить сделку в формате аренды, но с опцией выкупа, которая может быть обязательной. Сообщается, что у лондонского клуба нет полноценной возможностей осуществить трансфер Фабиана Руиса в текущее летнее трансферное окно, поэтому он и выступает за такую форму перехода игрока.

Фабиан Руис провел в прошлом сезоне за клуб и сборную во всех турнирах 47 матчей, забил 7 голов, сделал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» занял выжидательную позицию по Александру Зинченко.