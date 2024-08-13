Карло АНЧЕЛОТТИ: «Аталанта – опасная команда, когда играет по-особенному»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (14 августа, 22:00):

«Как всегда, будет непросто, ведь это начало сезона. Но мы едем туда со всей уверенностью и убежденностью, помня обо всех трудностях. Я считаю, что «Аталанта» заслужила здесь оказаться, потому что они провели потрясающую кампанию в Лиге Европы, выбив из турнира такие топ-команды, как «Ливерпуль». Они легко побеждали в таких матчах, даже в финале. Так что мы очень уважаем эту команду. Но надеемся, что будем в своей лучшей форме.

Не думаю, что кто-то ожидал, что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале Лиги Европы. Это очень опасная команда, которая играет по-особенному и уникально. «Леверкузен» не смог играть так, как привык, из-за огромных усилий, которые приложили игроки «Аталанты».