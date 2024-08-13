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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Аталанта – опасная команда, когда играет по-особенному»
Суперкубок УЕФА
13 августа 2024, 15:56 |
279
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Аталанта – опасная команда, когда играет по-особенному»

Тренер «Реала» – о матче за Суперкубок УЕФА

13 августа 2024, 15:56 |
279
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Аталанта – опасная команда, когда играет по-особенному»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (14 августа, 22:00):

«Как всегда, будет непросто, ведь это начало сезона. Но мы едем туда со всей уверенностью и убежденностью, помня обо всех трудностях. Я считаю, что «Аталанта» заслужила здесь оказаться, потому что они провели потрясающую кампанию в Лиге Европы, выбив из турнира такие топ-команды, как «Ливерпуль». Они легко побеждали в таких матчах, даже в финале. Так что мы очень уважаем эту команду. Но надеемся, что будем в своей лучшей форме.

Не думаю, что кто-то ожидал, что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале Лиги Европы. Это очень опасная команда, которая играет по-особенному и уникально. «Леверкузен» не смог играть так, как привык, из-за огромных усилий, которые приложили игроки «Аталанты».

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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