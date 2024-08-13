Ювентус согласовал трансфер с игроком из Милана

Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» согласовали трансфер французского защитника Пьера Калулу.

Согласно данным Sky Sport, защитник отправится в туринский клуб на условиях аренды с суммой трансфера в 3,5 млн евро. После завершения арендного периода у «Ювентуса» будет возможность полностью выкупить игрока за 14 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов.

В случае такого развития событий, «Милан» также получит право на 10% от будущей продажи футболиста.

Раннее сообщалось, что «Ювентус» сделал официальное предложение по игроку «Милана».