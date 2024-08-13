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Италия
13 августа 2024, 15:27 |
59
0

Ювентус согласовал трансфер с игроком из Милана

Итальянские клубы согласовали трансфер французского защитника Пьера Калулу

13 августа 2024, 15:27 |
59
0
Ювентус согласовал трансфер с игроком из Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» согласовали трансфер французского защитника Пьера Калулу.

Согласно данным Sky Sport, защитник отправится в туринский клуб на условиях аренды с суммой трансфера в 3,5 млн евро. После завершения арендного периода у «Ювентуса» будет возможность полностью выкупить игрока за 14 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов.

В случае такого развития событий, «Милан» также получит право на 10% от будущей продажи футболиста.

Раннее сообщалось, что «Ювентус» сделал официальное предложение по игроку «Милана».

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Ювентус Милан трансферы аренда игрока трансферы Серии A Пьер Калулу
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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