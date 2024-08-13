Даниэле ДЕ РОССИ: «С Довбиком мы можем играть вертикально»

Украинский форвард Артем Довбик дебютировал за «Рому» в товарищеском матче против «Эвертона». Итальянские СМИ выступление украинца раскритиковали, а вот главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси Довбика похвалил:

«Да, он отыграл хорошо. Довбик дает нам глубину. С ним мы можем играть вертикально. Это то, что нам нужно и о чем я всегда прошу.

Поскольку, если нет кого-то, кто растягивает соперника владением мячом и построением из глубины, наше владение мячом становится стерильным, и мы становимся предсказуемыми. Мы должны быть готовы всегда играть, двигаться вертикально и удивлять соперника».