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  4. Даниэле ДЕ РОССИ: «С Довбиком мы можем играть вертикально»
Италия
13 августа 2024, 15:01 |
327
0

Даниэле ДЕ РОССИ: «С Довбиком мы можем играть вертикально»

Тренер «Ромы» – об игре украинского форварда

13 августа 2024, 15:01 |
327
0
Даниэле ДЕ РОССИ: «С Довбиком мы можем играть вертикально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Украинский форвард Артем Довбик дебютировал за «Рому» в товарищеском матче против «Эвертона». Итальянские СМИ выступление украинца раскритиковали, а вот главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси Довбика похвалил:

«Да, он отыграл хорошо. Довбик дает нам глубину. С ним мы можем играть вертикально. Это то, что нам нужно и о чем я всегда прошу.

Поскольку, если нет кого-то, кто растягивает соперника владением мячом и построением из глубины, наше владение мячом становится стерильным, и мы становимся предсказуемыми. Мы должны быть готовы всегда играть, двигаться вертикально и удивлять соперника».

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Артем Довбик Рома Рим Даниэле Де Росси
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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