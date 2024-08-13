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  4. Рейтинг ATP. Урсу и Белинский обновили личные рекорды
ATP
13 августа 2024, 14:56 |
124
0

Рейтинг ATP. Урсу и Белинский обновили личные рекорды

Алексей Попырин поднялся на 23-ю строчку

13 августа 2024, 14:56 |
124
0
Рейтинг ATP. Урсу и Белинский обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом Мастерсе в Монреале.

Сенсационный чемпион турнира Алексей Попырин поднялся на 23-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Андрей Рублев снова шестой.

В первой десятке Алекс де Минаур упал с седьмой позиции на десятую.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко пока остается в топ-300, Вадим Урсу и Вячеслав Белинский обновили личные достижения. Также чуть улучшилось положение у Александра Овчаренко, Юрия Джавакяна и Владислава Орлова. Потеряли позиции Василий Сачко, Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Рублев поднялся на шестое место, вытеснив из первой восьмерки Стефаноса Циципаса.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Алексей Попырин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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