Рейтинг ATP. Урсу и Белинский обновили личные рекорды

На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом Мастерсе в Монреале.

Сенсационный чемпион турнира Алексей Попырин поднялся на 23-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Андрей Рублев снова шестой.

В первой десятке Алекс де Минаур упал с седьмой позиции на десятую.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко пока остается в топ-300, Вадим Урсу и Вячеслав Белинский обновили личные достижения. Также чуть улучшилось положение у Александра Овчаренко, Юрия Джавакяна и Владислава Орлова. Потеряли позиции Василий Сачко, Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Рублев поднялся на шестое место, вытеснив из первой восьмерки Стефаноса Циципаса.

Чемпионская гонка ATP