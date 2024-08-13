Рейтинг ATP. Урсу и Белинский обновили личные рекорды
Алексей Попырин поднялся на 23-ю строчку
На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом Мастерсе в Монреале.
Сенсационный чемпион турнира Алексей Попырин поднялся на 23-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Андрей Рублев снова шестой.
В первой десятке Алекс де Минаур упал с седьмой позиции на десятую.
Топ-10 рейтинга ATP
Илья Марченко пока остается в топ-300, Вадим Урсу и Вячеслав Белинский обновили личные достижения. Также чуть улучшилось положение у Александра Овчаренко, Юрия Джавакяна и Владислава Орлова. Потеряли позиции Василий Сачко, Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке Рублев поднялся на шестое место, вытеснив из первой восьмерки Стефаноса Циципаса.
Чемпионская гонка ATP
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