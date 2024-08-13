Наполи сделал предложение по трансферу Лукаку

«Наполи» сделал предложение «Челси» по поводу трансфера форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Наполи» предложил за Лукаку 21 миллион фунтов плюс 4,2 миллиона бонусов. «Челси» требует за игрока 35 миллионов фунтов, и вряд ли примет такое предложение.

Напомним, о том, что «Наполи» согласовал условия личного контракта с Лукаку, сообщалось еще в конце июля. Форварда хочет видеть в команде новый тренер «Наполи» Антонио Конте.