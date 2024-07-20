Лукаку согласовал контракт с итальянским топ-клубом

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, права на которого по-прежнему принадлежат «Челси», согласовал условия личного контракта с «Наполи». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, стороны договорились о трехлетнем контракте с зарплатой в 6 миллионов евро в год плюс бонусы. «Челси» хочет получить за 31-летнего бельгийца 35 миллионов евро плюс бонусы, «Наполи» намерен добиться снижения цены.

Приглашение Лукаку – личное желание нового главного тренера «Наполи» Антонио Конте, который уже работал с форвардом в «Интере». Ранее сообщалось о том, что Конте хочет пригласить в «Наполи» Виталия Миколенко.