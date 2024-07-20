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  4. Лукаку согласовал контракт с итальянским топ-клубом
Италия
20 июля 2024, 13:05 |
836
1

Лукаку согласовал контракт с итальянским топ-клубом

Бельгийский форвард может продолжить карьеру в «Наполи»

20 июля 2024, 13:05 |
836
1
Лукаку согласовал контракт с итальянским топ-клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, права на которого по-прежнему принадлежат «Челси», согласовал условия личного контракта с «Наполи». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, стороны договорились о трехлетнем контракте с зарплатой в 6 миллионов евро в год плюс бонусы. «Челси» хочет получить за 31-летнего бельгийца 35 миллионов евро плюс бонусы, «Наполи» намерен добиться снижения цены.

Приглашение Лукаку – личное желание нового главного тренера «Наполи» Антонио Конте, который уже работал с форвардом в «Интере». Ранее сообщалось о том, что Конте хочет пригласить в «Наполи» Виталия Миколенко.

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Ромелу Лукаку Наполи Челси трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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GloryUkraine
У Лукаку є одна біда-фатальне невезіння при завершенні атак, як не промаже, то опиниться в офсайді, але він тримає захист суперників в напрузі весь матч.
 
Можливо його прорве в Наполі.👍
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