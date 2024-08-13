Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую

На прошлой неделе женщины сыграли на турнире WTA 1000 в Торонто.

Чемпионка соревнований Джессика Пегула защитила очки за прошлогодний титул на этом же турнире и осталась шестой ракеткой мира. Финалистка Аманда Анисимова вернулась в первую полусотню (49 место).

В первой десятке состоялось небольшое изменение: Даниэль Коллинс пропустила вперед Марию Саккари и Барбору Крейчикову.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк после удачного выступления Дианы Шнайдер покинула первую двадцатку. Элина Свитолина добавила четыре позиции и снова в топ-30. Даяна Ястремская опустилась на 34-ю строчку мирового рейтинга, она снова третья ракетка Украины. Из первой полусотни выпала Ангелина Калинина.

Леся Цуренко, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева улучшили свое положение, Анастасия Соболева обновила личный рекорд (216). Катарина Завацкая потеряла одну позицию.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок опустилась на два места в мировой классификации, Надежда немного поднялась. По сравнению с предыдущей редакцией рейтинга ниже оказались Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Сестры Колю дебютировали в топ-200.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Эмма Наварро ворвалась в топ-8, Джессика Пегула уже 11-я.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке улучшила свое положение только Леся Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA