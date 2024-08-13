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  4. Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
WTA
13 августа 2024, 14:37 |
122
0

Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую

Элина вернулась в первую тридцатку

13 августа 2024, 14:37 |
122
0
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе женщины сыграли на турнире WTA 1000 в Торонто.

Чемпионка соревнований Джессика Пегула защитила очки за прошлогодний титул на этом же турнире и осталась шестой ракеткой мира. Финалистка Аманда Анисимова вернулась в первую полусотню (49 место).

В первой десятке состоялось небольшое изменение: Даниэль Коллинс пропустила вперед Марию Саккари и Барбору Крейчикову.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк после удачного выступления Дианы Шнайдер покинула первую двадцатку. Элина Свитолина добавила четыре позиции и снова в топ-30. Даяна Ястремская опустилась на 34-ю строчку мирового рейтинга, она снова третья ракетка Украины. Из первой полусотни выпала Ангелина Калинина.

Леся Цуренко, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева улучшили свое положение, Анастасия Соболева обновила личный рекорд (216). Катарина Завацкая потеряла одну позицию.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок опустилась на два места в мировой классификации, Надежда немного поднялась. По сравнению с предыдущей редакцией рейтинга ниже оказались Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Сестры Колю дебютировали в топ-200.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Эмма Наварро ворвалась в топ-8, Джессика Пегула уже 11-я.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке улучшила свое положение только Леся Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Джессика Пегула Аманда Анисимова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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