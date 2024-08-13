Оценены шансы Ромы с Довбиком выиграть Серию А сезона-2024/2025

С нового сезона цвета римской «Ромы» будет защищать украинский нападающий Артем Довбик, перешедший к «волкам» из стана испанской «Жироны».

Согласно мнению букмекеров, можно поставить на победу «Ромы» вместе с Довбиком в новом чемпионате Италии с коэффициентом 24,0.

Это шестой показатель в Серии А. Лучше котировки на победу в сезоне Серии А у «Интера» (1,70), «Ювентуса» (5,0), «Милана» (7,5), «Наполи» (8,0) и «Аталанты» (22,0).

Напомним, в предыдущем сезоне Серии А «Рома» заняла 6-е место, набрав в 38 матчах 63 очка (18 побед, 9 ничьих, 11 поражений). Чемпионом Италии стал «Интер», у которого было 94 пункта.

Ранее Артем Довбик назвал главную цель «Ромы» на новый сезон.