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  4. ИВАЩЕНКО: «Неприятно проигрывать с таким счетом, но ребята старались»
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 13:41 | Обновлено 13 августа 2024, 13:48
135
0

ИВАЩЕНКО: «Неприятно проигрывать с таким счетом, но ребята старались»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение в матче против «Руха»

13 августа 2024, 13:41 | Обновлено 13 августа 2024, 13:48
135
0
ИВАЩЕНКО: «Неприятно проигрывать с таким счетом, но ребята старались»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение в матче против «Руха» (0:4):

– Мы только что говорили с вашим игроком Владиславом Приймаком, и он согласился с тем, что команда играла только в первом тайме, а во втором просела. Как вы, как тренер, прокомментируете этот момент?

– Если во втором тайме мы пропускаем 3 мяча – то, конечно, просели. В каком аспекте просели – будем разбираться, смотреть, но то, что мы заметили на первый взгляд – это детские ошибки. Можно сказать, что сами себе создали проблемы. А такая команда, как «Рух», такие моменты не прощает. То есть, это наши ошибки. Будем разбираться, анализировать.

Конечно, неприятно проигрывать с таким счётом, но ребята старались, в первом тайме игра была динамичной. Пенальти, если судить – скорее был, чем не был. Конечно, эмоции есть. Ну, ничего. Бывают такие дни, когда что-то не на нашей стороне.

– Вы говорите, детские ошибки. Если провести быстрый анализ – что больше всего вас огорчило?

– Как на ровном месте мы отдаём мяч сопернику. Это и есть детские ошибки. Это решение игрока, который отдаёт этот мяч. Если мяч теряется в процессе борьбы, то это одно дело, но на ровном месте... Вот такие моменты и выбивают ребят.

Бывают такие дни. Здесь нужно подключать и характер, и резервы, стараться искать счастье в чужой штрафной. Сегодня этого не было. «Рух» – хорошая команда, молодцы, выиграли, я их поздравляю. Но это только второй тур, поэтому ничего страшного, будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

– Что вы говорили команде перед вторым таймом? Что не сработало из того, что вы хотели увидеть от своих игроков?

– В первом тайме в плане динамики и игры было больше плюсов, но где-то не хватает мастерства в завершающей фазе. Мы создаём моменты, но в завершающей фазе нужно быть более расторопными. Были прострелы, были моменты, ребята старались, били, но мяч не хочет залетать.

Думаю, если бы в первом тайме нам удалось забить мяч – конечно, игра была бы другой. А во втором тайме детские ошибки привели к тому, что соперники воспользовались ими и наказали нас.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Валерий Иващенко
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
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