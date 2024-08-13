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Украина. Первая лига
13 августа 2024, 12:59 | Обновлено 13 августа 2024, 13:03
326
0

ПРИЙМАК: «У нас есть команда, и сегодня она провалилась полностью»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение в матче против «Руха»

13 августа 2024, 12:59 | Обновлено 13 августа 2024, 13:03
326
0
ПРИЙМАК: «У нас есть команда, и сегодня она провалилась полностью»
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Полузащитник «Оболони» Владислав Приймак прокомментировал поражение в матче против «Руха» (0:4):

– Ты вот хочешь начать с неприятного момента с пенальти. Что произошло? Можешь, пожалуйста, восстановить этот эпизод?

– В первую очередь, это индивидуальная ошибка, когда можно было сыграть по-другому, конечно. Но уже случилось то, что случилось. Хочется как можно быстрее забыть такие игры и такие моменты и двигаться дальше. Конечно, мы понимаем, что подвели болельщиков, подвели всех. Такой результат дома просто неприемлем, но в следующих играх будем делать всё, чтобы побеждать, а не показывать такую игру, как сегодня.

– Если смотреть по игре, первый тайм был довольно равным, а вот во втором всё посыпалось. Что изменил в себе «Рух»?

– Трудно сказать, что именно они изменили. Возможно, они больше использовали свои моменты, создали их. У нас первый тайм получился довольно ровным, а на второй тайм мы выходили с ещё большим настроем, с агрессией играть. Но, к сожалению, так случилось сегодня.

– Возможно, если смотреть по игре, «Рух» начал больше прессинговать. У вас тоже были моменты, но реализация ушла очень далеко. Соответственно, что изменилось по игре? Где вы проседали? Какие были самые слабые звенья?

– Где именно мы проседали и какие именно ошибки были, мы разберём на теории, которая у нас будет. Эти ошибки нужно тщательно разобрать, чтобы в следующих играх этого не повторять. Но у нас нет такого, что одно звено провалилось больше, а кто-то сыграл лучше. У нас есть команда, и сегодня команда провалилась полностью – счёт на табло.

– Какие слова ожидаешь от главного тренера в раздевалке?

– Скажем так, мягко, что похвалы точно не будет.

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Владислав Приймак чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
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