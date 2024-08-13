С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии
Болельщики в Генуе увидят дерби команд из этого города: Дженоа и Сампдории
С 9 по 12 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии 2024/25.
По итогам сыгранных поединков определены пары 1/16 финала.
В матчах 1/16 финала, которые пройдут 25 сентября, сыграют 8 клубов Серии A и 8 команд Серии B, второго дивизиона чемпионата Италии.
Итальянский гранд Наполи дома сыграет против команды Палермо, которая выступает в дивизионе рангом ниже.
Также болельщики в Генуе увидят дерби команд из этого города: Дженоа, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, встретится с Сампдорией.
Топ-8 итальянских команд прошлого сезона вступят в борьбу со стадии 1/8 финала.
Кубок Италии 2024/25
Пары 1/16 финала, 25 сентября
- Матч 21. Кальяри – Кременозе [D2]
- Матч 22. Торино – Эмполи
- Матч 23. Монца – Брешия [D2]
- Матч 24. Пиза [D2] – Чезена [D2]
- Матч 25. Лечче – Сассуоло [D2]
- Матч 26. Дженоа – Сампдория [D2]
- Матч 27. Наполи – Палермо [D2]
- Матч 28. Удинезе – Салернитана [D2]
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 13 августа в 20:00 по Киеву
Энтони снова отметил величие Александра