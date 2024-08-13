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Италия
13 августа 2024, 08:23 | Обновлено 13 августа 2024, 08:55
736
1

С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии

Болельщики в Генуе увидят дерби команд из этого города: Дженоа и Сампдории

13 августа 2024, 08:23 | Обновлено 13 августа 2024, 08:55
736
1
С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии
Coppa Italia

С 9 по 12 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии 2024/25.

По итогам сыгранных поединков определены пары 1/16 финала.

В матчах 1/16 финала, которые пройдут 25 сентября, сыграют 8 клубов Серии A и 8 команд Серии B, второго дивизиона чемпионата Италии.

Итальянский гранд Наполи дома сыграет против команды Палермо, которая выступает в дивизионе рангом ниже.

Также болельщики в Генуе увидят дерби команд из этого города: Дженоа, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, встретится с Сампдорией.

Топ-8 итальянских команд прошлого сезона вступят в борьбу со стадии 1/8 финала.

Кубок Италии 2024/25

Пары 1/16 финала, 25 сентября

  • Матч 21. Кальяри – Кременозе [D2]
  • Матч 22. Торино – Эмполи
  • Матч 23. Монца – Брешия [D2]
  • Матч 24. Пиза [D2] – Чезена [D2]
  • Матч 25. Лечче – Сассуоло [D2]
  • Матч 26. Дженоа – Сампдория [D2]
  • Матч 27. Наполи – Палермо [D2]
  • Матч 28. Удинезе – Салернитана [D2]

Сетка плей-офф

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Кубок Италии по футболу жеребьевка Руслан Малиновский Кальяри Кремонезе Торино Эмполи Монца Брешия Пиза Чезена Лечче Сассуоло Дженоа Сампдория Наполи Палермо Удинезе Салернитана Дженоа - Сампдория
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Lesovij7
Ювентусу легче будет пройти, с правой  стороны таблица будет рубка 
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