С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии

С 9 по 12 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии 2024/25.

По итогам сыгранных поединков определены пары 1/16 финала.

В матчах 1/16 финала, которые пройдут 25 сентября, сыграют 8 клубов Серии A и 8 команд Серии B, второго дивизиона чемпионата Италии.

Итальянский гранд Наполи дома сыграет против команды Палермо, которая выступает в дивизионе рангом ниже.

Также болельщики в Генуе увидят дерби команд из этого города: Дженоа, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, встретится с Сампдорией.

Топ-8 итальянских команд прошлого сезона вступят в борьбу со стадии 1/8 финала.

Кубок Италии 2024/25

Пары 1/16 финала, 25 сентября

Матч 21. Кальяри – Кременозе [D2]

Матч 22. Торино – Эмполи

Матч 23. Монца – Брешия [D2]

Матч 24. Пиза [D2] – Чезена [D2]

Матч 25. Лечче – Сассуоло [D2]

Матч 26. Дженоа – Сампдория [D2]

Матч 27. Наполи – Палермо [D2]

Матч 28. Удинезе – Салернитана [D2]

Сетка плей-офф