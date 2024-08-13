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Италия
13 августа 2024, 07:31 | Обновлено 13 августа 2024, 07:46
331
0

Кубок Италии. Разгром от Пизы, драма для Специи, успехи Лечче и Кальяри

Салернитана сравняла счет на 90+3 минуте и выбила Специю по пенальти

13 августа 2024, 07:31 | Обновлено 13 августа 2024, 07:46
331
0
Кубок Италии. Разгром от Пизы, драма для Специи, успехи Лечче и Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии.

Салернитана в драматичном матче со Специей сравняла счет на 90+3 минуте и выиграла по пенальти (3:3, пен. 5:4).

Пиза, Лечче, Салернитана и Кальяри вышли в стадию 1/16 финала.

Кубок Италии

1/32 финала, 12 августа

Фрозиноне – Пиза – 0:3

Голы: Трамони, 28, Бонфанти, 44, Арена, 89

Лечче – Мантова 2:1

Голы: Гаспар, 14, Крстович, 86 – Брагантини, 73

Салернитана – Специя – 3:3 (пен. 5:4)

Голы: Каллон, 53, Диа, 68, 90+3 – Канделари, 43, Солери, 45, 59

Кальяри – Каррарезе – 3:1

Голы: Пикколи, 33, Паволетти, 41 – Панико, 55

Результаты игрового дня

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Кубок Италии по футболу Фрозиноне Пиза Лечче Мантова Салернитана Специя Кальяри видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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