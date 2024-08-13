Кубок Италии. Разгром от Пизы, драма для Специи, успехи Лечче и Кальяри
Салернитана сравняла счет на 90+3 минуте и выбила Специю по пенальти
Вечером 12 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Салернитана в драматичном матче со Специей сравняла счет на 90+3 минуте и выиграла по пенальти (3:3, пен. 5:4).
Пиза, Лечче, Салернитана и Кальяри вышли в стадию 1/16 финала.
Кубок Италии
1/32 финала, 12 августа
Фрозиноне – Пиза – 0:3
Голы: Трамони, 28, Бонфанти, 44, Арена, 89
Лечче – Мантова – 2:1
Голы: Гаспар, 14, Крстович, 86 – Брагантини, 73
Салернитана – Специя – 3:3 (пен. 5:4)
Голы: Каллон, 53, Диа, 68, 90+3 – Канделари, 43, Солери, 45, 59
Кальяри – Каррарезе – 3:1
Голы: Пикколи, 33, Паволетти, 41 – Панико, 55
Результаты игрового дня
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