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  4. Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Цинциннати
WTA
13 августа 2024, 05:05 |
125
0

Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Цинциннати

Элина в 1-м раунде тысячника в США сыграет против Ван Яфань из Китая

13 августа 2024, 05:05 |
125
0
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Яфань

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 34) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (Китай, WTA 72).

Китаянка успешно преодолела сито квалификации, обыграв на своем пути к основной сетке Сару Эррани (6:3, 6:0) и Эрику Андрееву (6:7, 6:3, 6:3).

Ранее Свитолина и Ван Яфань играли между собой дважды. В 1/32 финала WTA Майами 2019 украинка проиграла 2:6, 4:6, а спустя 7 месяцев в том же году взяла реванш во 2-м раунде тысячнике в Пекине на двух тай-брейках.

Помимо Свитолиной, Укрину в Цинциннати представят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ранее они узнали своих первых соперниц.

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Элина Свитолина Ван Яфань WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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