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  4. ВАКУЛКО: «Все мысли о Виктории. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться»
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 02:27 |
49
0

ВАКУЛКО: «Все мысли о Виктории. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться»

олузащитник «Кривбасса»поделился своими эмоциями после проигранного матча против «Карпат»

13 августа 2024, 02:27 |
49
0
ВАКУЛКО: «Все мысли о Виктории. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко поделился своими эмоциями после проигранного матча против львовских «Карпат» (0:3).

– Как прокомментируешь эту игру?

– Впечатления от матча неприятные. Мы сыграли не так, как планировали. Не реализовали свои моменты, а затем пропустили дважды. После этого было сложно сломать их оборону. Нужно двигаться дальше. Впереди много важных матчей, сезон только начался.

– В чем причины низкой реализации?

– Хорошо, что моменты есть, но их нужно реализовывать. В первых двух матчах против «Черноморца» и «Виктории» была аналогичная ситуация: много ударов, но забили всего дважды. Возможно, это придет с опытом, ведь у нас много молодых игроков.

– Как будете настраиваться на непростой матч в Чехии?

– Эта игра уже позади, нужно готовиться к следующей. Все мысли о «Виктории». У нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. К сожалению, сегодня так сложилось, это футбол. «Кривбас» не заслуживал поражения, но, к сожалению, мы не реализовали свои шансы.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Юрий Вакулко
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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