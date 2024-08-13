ВАКУЛКО: «Все мысли о Виктории. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться»
олузащитник «Кривбасса»поделился своими эмоциями после проигранного матча против «Карпат»
Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко поделился своими эмоциями после проигранного матча против львовских «Карпат» (0:3).
– Как прокомментируешь эту игру?
– Впечатления от матча неприятные. Мы сыграли не так, как планировали. Не реализовали свои моменты, а затем пропустили дважды. После этого было сложно сломать их оборону. Нужно двигаться дальше. Впереди много важных матчей, сезон только начался.
– В чем причины низкой реализации?
– Хорошо, что моменты есть, но их нужно реализовывать. В первых двух матчах против «Черноморца» и «Виктории» была аналогичная ситуация: много ударов, но забили всего дважды. Возможно, это придет с опытом, ведь у нас много молодых игроков.
– Как будете настраиваться на непростой матч в Чехии?
– Эта игра уже позади, нужно готовиться к следующей. Все мысли о «Виктории». У нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. К сожалению, сегодня так сложилось, это футбол. «Кривбас» не заслуживал поражения, но, к сожалению, мы не реализовали свои шансы.
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