ВАКУЛКО: «Все мысли о Виктории. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться»

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко поделился своими эмоциями после проигранного матча против львовских «Карпат» (0:3).

– Как прокомментируешь эту игру?

– Впечатления от матча неприятные. Мы сыграли не так, как планировали. Не реализовали свои моменты, а затем пропустили дважды. После этого было сложно сломать их оборону. Нужно двигаться дальше. Впереди много важных матчей, сезон только начался.

– В чем причины низкой реализации?

– Хорошо, что моменты есть, но их нужно реализовывать. В первых двух матчах против «Черноморца» и «Виктории» была аналогичная ситуация: много ударов, но забили всего дважды. Возможно, это придет с опытом, ведь у нас много молодых игроков.

– Как будете настраиваться на непростой матч в Чехии?

– Эта игра уже позади, нужно готовиться к следующей. Все мысли о «Виктории». У нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. К сожалению, сегодня так сложилось, это футбол. «Кривбас» не заслуживал поражения, но, к сожалению, мы не реализовали свои шансы.