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  4. КРАСНОПИР: «Я не хотел праздновать свой гол, так как уважаю Оболонь»
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 02:11 |
26
0

КРАСНОПИР: «Я не хотел праздновать свой гол, так как уважаю Оболонь»

Нападающий львовского «Руха» прокомментировал победу в матче против киевской «Оболони»

13 августа 2024, 02:11 |
26
0
КРАСНОПИР: «Я не хотел праздновать свой гол, так как уважаю Оболонь»
ФК Рух. Игорь Краснопир

Нападающий львовского «Руха» Игорь Краснопир прокомментировал победу в матче против киевской «Оболони» (4:0).

«Сегодня не всё получалось на поле, и скорее даже не выходило играть так, как я хотел. Но я старался сохранять концентрацию до последнего и всё-таки нашёл свой момент. Очень рад, что сумел откликнуться на отличный пас от Алексея Сыча и забить гол. На тренировках мы работаем над такими комбинациями, улучшая наше взаимопонимание.

У моей мамы сегодня День рождения, поэтому хотелось забить гол. Поздравляю её и желаю всего самого лучшего! В то же время я не хотел праздновать этот гол, так как уважаю «Оболонь», которая дала сильный толчок моей карьере.

Приятно вернуться на этот стадион, хотя перед матчем я немного нервничал. Эмоции переполняли, и я благодарен болельщикам «Оболони», которые аплодировали мне и тепло встретили. Но теперь это мой соперник, и моя задача – помогать «Руху» побеждать.

Было трудно играть против «Оболони», потому что в начале матча мы недостаточно прессинговали киевлян. Они получили время для обдумывания, контроля мяча, подач. В какой-то момент «Рух» просел и слишком прижался к своим воротам, а соперник пользовался свободным пространством, которое мы оставляли. Во втором тайме команда перестроилась, начала давить на «Оболонь» и создавать больше моментов, чем наши оппоненты. Важно было начать сезон с победы, так как это придаёт уверенности всей команде. Постараемся перенести этот настрой на следующие матчи, чтобы играть качественнее и свободнее.

Что касается травмы, то при приёме мяча я неудачно подвернул ногу, и у меня случилась судорога. Сейчас мне уже лучше, так что думаю, всё будет хорошо – восстановлюсь и буду готовиться к следующему матчу.

Сейчас не хочу ставить перед собой никаких целей – нужно выходить заряженным на каждую игру и выкладываться по полной. Главное — помогать «Руху» добиваться положительного результата. В то же время я, как нападающий, приложу к этому все усилия».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Игорь Краснопир
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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