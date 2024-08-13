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  4. Тренер Барселоны: «В игре с Валенсией вы увидите совершенно другую команду»
Испания
13 августа 2024, 01:26 |
30
0

Тренер Барселоны: «В игре с Валенсией вы увидите совершенно другую команду»

Ханс-Дитер Флик выразил неудовлетворение матчем за кубок Гампера против «Монако»

13 августа 2024, 01:26 |
30
0
Тренер Барселоны: «В игре с Валенсией вы увидите совершенно другую команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил неудовлетворение матчем за кубок Гампера против «Монако» (0:3).

«Старт матча был многообещающим, мы создавали неплохие моменты. Однако в целом нам сегодня недоставало контроля над игрой, уверенности, динамики и точности в пасах. Во второй половине встречи мы не смогли исправить допущенные ошибки.

Этот матч трудно назвать удачным. Мы не смогли повторить то, что у нас получалось во время американского турне. В игре с «Валенсией» вы увидите совершенно другую команду.

После таких матчей важно проанализировать наши сильные и слабые стороны, чтобы затем поработать над ними на тренировках. Что касается Дани Ольмо, это именно тот игрок, который нам необходим. Он забивает важные голы и вносит ключевой вклад в игру команды».

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Ханс-Дитер Флик Барселона Монако товарищеские матчи Кубок Жоана Гампера
Алексей Тиньков Источник: Marca
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