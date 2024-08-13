Тренер Барселоны: «В игре с Валенсией вы увидите совершенно другую команду»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил неудовлетворение матчем за кубок Гампера против «Монако» (0:3).

«Старт матча был многообещающим, мы создавали неплохие моменты. Однако в целом нам сегодня недоставало контроля над игрой, уверенности, динамики и точности в пасах. Во второй половине встречи мы не смогли исправить допущенные ошибки.

Этот матч трудно назвать удачным. Мы не смогли повторить то, что у нас получалось во время американского турне. В игре с «Валенсией» вы увидите совершенно другую команду.

После таких матчей важно проанализировать наши сильные и слабые стороны, чтобы затем поработать над ними на тренировках. Что касается Дани Ольмо, это именно тот игрок, который нам необходим. Он забивает важные голы и вносит ключевой вклад в игру команды».