Барселона разгромно проиграла Монако в товарищеском турнире
Каталонцы провалили матч за Кубок Гампера
Сегодня на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялся традиционный предсезонный товарищеский матч на Кубок Жоана Гампера. В этом году соперником «Барселоны» был «Монако».
Поединок завершился фиаско подопечных Ханса-Дитера Флика. «Барселона» потерпела разгромное поражение со счетом 0:3, все голы были забиты во втором тайме.
Кубок Гампера
Барселона – Монако – 0:3
Голы: Камара, 50, Эмболо, 57, Мависса Элеби, 86.
Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Дани Ольмо на новый сезон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После матча «Карпаты» – «Кривбасс» (3:0) в украинской Премьер-лиге возник серьезный скандал
Бывший игрок «Карпат» оценил шансы «Динамо» в ответном матче Лиги чемпионов