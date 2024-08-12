Барселона разгромно проиграла Монако в товарищеском турнире

Сегодня на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялся традиционный предсезонный товарищеский матч на Кубок Жоана Гампера. В этом году соперником «Барселоны» был «Монако».

Поединок завершился фиаско подопечных Ханса-Дитера Флика. «Барселона» потерпела разгромное поражение со счетом 0:3, все голы были забиты во втором тайме.

Кубок Гампера

Барселона – Монако – 0:3

Голы: Камара, 50, Эмболо, 57, Мависса Элеби, 86.

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Дани Ольмо на новый сезон.