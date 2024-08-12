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Барселона
12.08.2024 21:00 – FT 0 : 3
Монако
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Испания
12 августа 2024, 23:41 |
236
0

Барселона разгромно проиграла Монако в товарищеском турнире

Каталонцы провалили матч за Кубок Гампера

12 августа 2024, 23:41 |
236
0
Барселона разгромно проиграла Монако в товарищеском турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялся традиционный предсезонный товарищеский матч на Кубок Жоана Гампера. В этом году соперником «Барселоны» был «Монако».

Поединок завершился фиаско подопечных Ханса-Дитера Флика. «Барселона» потерпела разгромное поражение со счетом 0:3, все голы были забиты во втором тайме.

Кубок Гампера

Барселона – Монако – 0:3
Голы: Камара, 50, Эмболо, 57, Мависса Элеби, 86.

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Дани Ольмо на новый сезон.

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Барселона Монако Кубок Жоана Гампера товарищеские матчи
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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