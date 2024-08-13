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Испания
13 августа 2024, 01:15 | Обновлено 13 августа 2024, 01:16
45
0

Тер ШТЕГЕН: «Наша предсезонная подготовка была непростой»

Голкипер и капитан «Барселоны» высказался о матче за кубок Гампера против «Монако»

13 августа 2024, 01:15 | Обновлено 13 августа 2024, 01:16
45
0
Тер ШТЕГЕН: «Наша предсезонная подготовка была непростой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о матче за кубок Гампера против «Монако» (0:3).

«Неприятный резальтат. В некоторых аспектах мы не дотянули до нужного уровня. Это серьезный сигнал о необходимости успешно стартовать в чемпионате Испании, до начала которого осталось всего несколько дней. Сегодня нам не хватало многого.

К тому же, наша предсезонная подготовка была непростой, ряд игроков отсутствовал или не был полностью готов. Те, кто присоединился к команде позже, будут усиленно тренироваться в ближайшие дни, но сегодня было важно дать им игровую практику. В субботу вы увидите совсем другую «Барселону»».

17 августа «Барса» проведет первый официальный матч в новом сезоне – против «Валенсии» в первом туре Ла Лиги.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона Монако Кубок Жоана Гампера
Алексей Тиньков Источник: Marca
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