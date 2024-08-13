Тер ШТЕГЕН: «Наша предсезонная подготовка была непростой»

Голкипер и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о матче за кубок Гампера против «Монако» (0:3).

«Неприятный резальтат. В некоторых аспектах мы не дотянули до нужного уровня. Это серьезный сигнал о необходимости успешно стартовать в чемпионате Испании, до начала которого осталось всего несколько дней. Сегодня нам не хватало многого.

К тому же, наша предсезонная подготовка была непростой, ряд игроков отсутствовал или не был полностью готов. Те, кто присоединился к команде позже, будут усиленно тренироваться в ближайшие дни, но сегодня было важно дать им игровую практику. В субботу вы увидите совсем другую «Барселону»».

17 августа «Барса» проведет первый официальный матч в новом сезоне – против «Валенсии» в первом туре Ла Лиги.