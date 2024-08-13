Португалия. Полуфиналист Евро-2012 принес победу «конкистадорам»
Завершился матч первого тура Примейры-лиги
«Витория» из Гимарайнша одержала минимальную победу над «Арокой» в гостевом матче первого тура португальской Примейры-лиги.
Единственный гол «конкистадоров» ближе к середине первого тайма забил полузащитник Нелсон Оливейра, полуфиналист Евро-2012 в составе сборной Португалии. А хозяева под конец встречи остались в меньшинстве после удаления Матиаса Рочи за вторую желтую карточку в матче. Примечательно, что гости вдвое меньше владели мячом, но четырежды пробили в створ ворот против нуля ударов у «Ароки».
Примейра-лига 2024/25, тур 1
12 августа
Арока – Витория (Гимарайнш) – 0:1 (0:1)
Гол: Оливейра, 14.
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