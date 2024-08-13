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Чемпионат Португалии
Арока
12.08.2024 22:15 – FT 0 : 1
Витория Гимараеш
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Португалия
13 августа 2024, 00:59 | Обновлено 13 августа 2024, 01:00
58
0

Португалия. Полуфиналист Евро-2012 принес победу «конкистадорам»

Завершился матч первого тура Примейры-лиги

13 августа 2024, 00:59 | Обновлено 13 августа 2024, 01:00
58
0
Португалия. Полуфиналист Евро-2012 принес победу «конкистадорам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нелсон Оливейра

«Витория» из Гимарайнша одержала минимальную победу над «Арокой» в гостевом матче первого тура португальской Примейры-лиги.

Единственный гол «конкистадоров» ближе к середине первого тайма забил полузащитник Нелсон Оливейра, полуфиналист Евро-2012 в составе сборной Португалии. А хозяева под конец встречи остались в меньшинстве после удаления Матиаса Рочи за вторую желтую карточку в матче. Примечательно, что гости вдвое меньше владели мячом, но четырежды пробили в створ ворот против нуля ударов у «Ароки».

Примейра-лига 2024/25, тур 1

12 августа

Арока – Витория (Гимарайнш) – 0:1 (0:1)
Гол: Оливейра, 14.

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чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Арока
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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