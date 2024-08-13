Португалия. Полуфиналист Евро-2012 принес победу «конкистадорам»

«Витория» из Гимарайнша одержала минимальную победу над «Арокой» в гостевом матче первого тура португальской Примейры-лиги.

Единственный гол «конкистадоров» ближе к середине первого тайма забил полузащитник Нелсон Оливейра, полуфиналист Евро-2012 в составе сборной Португалии. А хозяева под конец встречи остались в меньшинстве после удаления Матиаса Рочи за вторую желтую карточку в матче. Примечательно, что гости вдвое меньше владели мячом, но четырежды пробили в створ ворот против нуля ударов у «Ароки».

Примейра-лига 2024/25, тур 1

12 августа

Арока – Витория (Гимарайнш) – 0:1 (0:1)

Гол: Оливейра, 14.