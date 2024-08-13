Два лидера Барселоны травмировались в товарищеском матче

Два лидера Барселоны травмировались в матче за кубок Гампера против «Монако» (0:3).

Нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Илкай Гюндоган покинули поле из-за повреждений.

Роберт в первой половине игры неудачно упал на руку. Несмотря на это, он смог продолжить матч, но после замены во втором тайме было заметно, что он испытывает дискомфорт.

Илкай вышел на поле после перерыва, и на 64-й минуте, борясь за мяч, упал и получил удар коленом по голове. У Гюндогана образовалось рассечение, ему понадобилась медицинская помощь. Медики даже принесли носилки. В результате хавбек был заменен.

Важно отметить, что уже 17 августа «Барселона» проведет первый официальный матч в новом сезоне – против «Валенсии» в первом туре Ла Лиги.