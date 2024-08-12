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  4. Готовится к уходу. Звезда Аталанты не войдет в заявку на Суперкубок УЕФА
Италия
12 августа 2024, 23:12 |
623
0

Готовится к уходу. Звезда Аталанты не войдет в заявку на Суперкубок УЕФА

Тён Копмейнерс не сыграет против «Реала»

12 августа 2024, 23:12 |
623
0
Готовится к уходу. Звезда Аталанты не войдет в заявку на Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Тён Копмейнерс

Ключевой полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс не войдет в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала» (14 августа, 22:00). Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

По его информации, отсутствие Копмейнерса в заявке связано возможным переходом хавбека в «Ювентус». Сам 26-летний нидерландец уже дал согласие на переезд в Турин.

Клубы о сумме трансфера пока что не договорились. Ожидается, что переход Копмейнерса обойдется «Ювентусу» примерно в 55 миллионов евро.

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Тен Копмейнерс Аталанта Суперкубок УЕФА Ювентус трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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