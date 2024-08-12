Ветераны Динамо проведут матч на Ивано-Франковщине

Как стало известно Sport.ua, 15 августа в Городенке, что на Ивано-Франковщине состоится матч ветеранов местного футбола и киевского «Динамо», посвященный 100-летнему юбилею народной команды «Пробий».

В составе столичной команды будут выступать легенды украинского футбола.

Между тем нынешнее поколение городенковских футболистов сегодня уже сделало хороший подарок к юбилею НК «Пробий», завоевав право выступать в третьем предварительном раунде VBET Кубка Украины, одолев на втором этапе «Куликов-Белка» из Львовщины.

Ранее мы сообщали, что в «Динамо» определили лучшего игрока матча чемпионата против «Вереса».