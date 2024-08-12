ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала 30 миллионов за форварда

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о подписании форварда «Хоффенхайма» Максимилиана Байера. Контракт с 21-летним немцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Байер обошелся «Боруссии» Дортмунд в 30 миллионов евро. На форварда также претендовал «Ливерпуль», но сам игрок сделал выбор в пользу немецкого клуба.

В прошлом сезоне Байер отличился 16 голами и 3 ассистами в 33 матчах Бундеслиги. Форвард уже провел 2 матча за сборную Германии, один из которых – на Евро-2024.