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Германия
12 августа 2024, 20:34 | Обновлено 12 августа 2024, 20:44
1023
2

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала 30 миллионов за форварда

Максимилиан Байер покинут «Хоффенхайм»

12 августа 2024, 20:34 | Обновлено 12 августа 2024, 20:44
1023
2
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала 30 миллионов за форварда
ФК Боруссия Дортмунд. Максимилиан Байер

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о подписании форварда «Хоффенхайма» Максимилиана Байера. Контракт с 21-летним немцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Байер обошелся «Боруссии» Дортмунд в 30 миллионов евро. На форварда также претендовал «Ливерпуль», но сам игрок сделал выбор в пользу немецкого клуба.

В прошлом сезоне Байер отличился 16 голами и 3 ассистами в 33 матчах Бундеслиги. Форвард уже провел 2 матча за сборную Германии, один из которых – на Евро-2024.

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Боруссия Дортмунд Хоффенхайм трансферы трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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Комментарии 2
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zhyr
не в той клуб він перейшов)))
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+2
Serhii P.
Баєр перейшов у Боруссію 
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