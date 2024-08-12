Аргентина12 августа 2024, 20:28 | Обновлено 12 августа 2024, 20:45
846
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ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом
Агуэро явно не ожидал такой наглости
12 августа 2024, 20:28 | Обновлено 12 августа 2024, 20:45
846
1
Охранник уничтожил Серхио Агуэро ответом на вопрос: «Роналду или Месси?».
Агуэро: «Роналду или Месси?»
Охранник: «Мне нравится Роналду»
Агуэро : «Что?»
Охранник: «Я наблюдал за Роналду еще до того, как узнал, кто такой Месси»
После этого аргентинец пожал плечами и пожелал удачи охраннику.
Ранее Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ 2026.
ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом
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