Охранник уничтожил Серхио Агуэро ответом на вопрос: «Роналду или Месси?».

Агуэро: «Роналду или Месси?»

Охранник: «Мне нравится Роналду»

Агуэро : «Что?»

Охранник: «Я наблюдал за Роналду еще до того, как узнал, кто такой Месси»

После этого аргентинец пожал плечами и пожелал удачи охраннику.

Ранее Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ 2026.

ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом