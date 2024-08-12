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  4. ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом
Аргентина
12 августа 2024, 20:28 | Обновлено 12 августа 2024, 20:45
846
1

ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом

Агуэро явно не ожидал такой наглости

12 августа 2024, 20:28 | Обновлено 12 августа 2024, 20:45
846
1
ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Охранник уничтожил Серхио Агуэро ответом на вопрос: «Роналду или Месси?».

Агуэро: «Роналду или Месси?»

Охранник: «Мне нравится Роналду»

Агуэро : «Что?»

Охранник: «Я наблюдал за Роналду еще до того, как узнал, кто такой Месси»

После этого аргентинец пожал плечами и пожелал удачи охраннику.

Ранее Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ 2026.

ВИДЕО. Охранник «уничтожил» аргентинскую легенду одним ответом

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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romanchik.8409
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