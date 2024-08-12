Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ 2026

Экс-форвард «Манчестер Сити» и национальной команды Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном участии Лионеля Месси в мундиале 2026 года:

«Я готов повторять это столько раз, сколько потребуется: решение будет принимать сам Месси. Какой бы выбор он ни сделал, я его приму. Мне бы хотелось, чтобы Лео играл вечно, но это нереально.

Месси заслужил право самостоятельно определять, как долго он будет выступать за аргентинскую сборную и сколько времени продолжит свою профессиональную карьеру в целом».

На чемпионате мира 2022 года сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси одержала победу.