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Аргентина
12 августа 2024, 19:45 | Обновлено 12 августа 2024, 20:47
440
0

Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ 2026

Аргентинец сказал, что решение зависит только от Лионеля

12 августа 2024, 19:45 | Обновлено 12 августа 2024, 20:47
440
0
Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-форвард «Манчестер Сити» и национальной команды Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном участии Лионеля Месси в мундиале 2026 года:

«Я готов повторять это столько раз, сколько потребуется: решение будет принимать сам Месси. Какой бы выбор он ни сделал, я его приму. Мне бы хотелось, чтобы Лео играл вечно, но это нереально.

Месси заслужил право самостоятельно определять, как долго он будет выступать за аргентинскую сборную и сколько времени продолжит свою профессиональную карьеру в целом».

На чемпионате мира 2022 года сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси одержала победу.

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сборная Аргентины по футболу
Алексей Тиньков Источник: Sporting News
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