Стало известно, возглавит ли Езерский резервистов Карпат

Как стало известно Sport.ua, Владимир Езерский, входивший в тренерский штаб предыдущего наставника «Карпат» Мирона Маркевича, отказался возглавить резервистов U-19 «зелено-белых».

По информации нашего источника, сейчас рассматриваются вопросы с трудоустройством экс-защитника сборной Украины на одну из должностей в структуре ФК «Карпаты», или в УАФ.

Отметим, что ранее Владимир Езерский возглавлял сборные Украины разных возрастов (от U-16 до U-19), а в последнее время работал в тренерском штабе «Карпат» Мирона Маркевича и был одним из помощников главного тренера юношеской сборной Украины Дмитрия Михайленко.

Ранее голкипер «Карпат» рассказал, как удалось отбить пенальти в матче УПЛ с «Кривбассом».