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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 16:56 | Обновлено 12 августа 2024, 17:07
816
0

Стало известно, возглавит ли Езерский резервистов Карпат

Специалист продолжает работать в сборной U-19

12 августа 2024, 16:56 | Обновлено 12 августа 2024, 17:07
816
0
Стало известно, возглавит ли Езерский резервистов Карпат
УАФ. Владимир Езерский

Как стало известно Sport.ua, Владимир Езерский, входивший в тренерский штаб предыдущего наставника «Карпат» Мирона Маркевича, отказался возглавить резервистов U-19 «зелено-белых».

По информации нашего источника, сейчас рассматриваются вопросы с трудоустройством экс-защитника сборной Украины на одну из должностей в структуре ФК «Карпаты», или в УАФ.

Отметим, что ранее Владимир Езерский возглавлял сборные Украины разных возрастов (от U-16 до U-19), а в последнее время работал в тренерском штабе «Карпат» Мирона Маркевича и был одним из помощников главного тренера юношеской сборной Украины Дмитрия Михайленко.

Ранее голкипер «Карпат» рассказал, как удалось отбить пенальти в матче УПЛ с «Кривбассом».

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инсайд Владимир Езерский Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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