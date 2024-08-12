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  4. Украинки получили соперниц в парном разряде на турнире в Цинциннати
WTA
12 августа 2024, 10:58 |
52
0

Украинки получили соперниц в парном разряде на турнире в Цинциннати

В парном разряде выступят только сестры Киченок

12 августа 2024, 10:58 |
52
0
Украинки получили соперниц в парном разряде на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

В парном разряде Украину представят только сестры Киченок.

Надежда Киченок и Тимеа Бабош из Венгрии в матче первого раунда сразятся против «нейтрального» дуэта Екатерина Александрова / Яна Сизикова.

Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии получили пятый номер посева и начнут турнир матчем против американского тандема Лорен Дэвис / Робин Монтгомери.

Ранее украинки узнали соперниц в одиночном разряде.

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WTA Цинциннати Людмила Киченок Надежда Киченок Тимеа Бабош Алена Остапенко
Владимир Клепач Источник: WTA
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