Украинки получили соперниц в парном разряде на турнире в Цинциннати
В парном разряде выступят только сестры Киченок
Состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США).
В парном разряде Украину представят только сестры Киченок.
Надежда Киченок и Тимеа Бабош из Венгрии в матче первого раунда сразятся против «нейтрального» дуэта Екатерина Александрова / Яна Сизикова.
Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии получили пятый номер посева и начнут турнир матчем против американского тандема Лорен Дэвис / Робин Монтгомери.
Ранее украинки узнали соперниц в одиночном разряде.
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