Украинки получили соперниц в парном разряде на турнире в Цинциннати

Состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

В парном разряде Украину представят только сестры Киченок.

Надежда Киченок и Тимеа Бабош из Венгрии в матче первого раунда сразятся против «нейтрального» дуэта Екатерина Александрова / Яна Сизикова.

Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии получили пятый номер посева и начнут турнир матчем против американского тандема Лорен Дэвис / Робин Монтгомери.

Ранее украинки узнали соперниц в одиночном разряде.