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WTA
12 августа 2024, 10:32 |
91
0

Коллинс рассказала, почему пропускает турниры в Торонто и Цинциннати

Американская теннисистка травмировалась

12 августа 2024, 10:32 |
91
0
Коллинс рассказала, почему пропускает турниры в Торонто и Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс сообщила подписчикам в инстаграме, почем она пропускает большие турниры в Торонто и Цинциннати.

«Небольшое обновление для всех, кто протягивал мне руку помощи и следил за мной после травмы на Олимпиаде. После теплового удара в Париже я растянула прямую мышцу живота. Почти четыре года назад у меня была похожая травма в этой области, из-за которой я не могла участвовать в соревнованиях более четырех месяцев.

Очевидно, что я не хочу повторения этого. Поскольку я приближаюсь к завершению своей карьеры, мне было важно отдохнуть и восстановиться, чтобы травма зажила как можно быстрее.

Я очень расстроилась, что мне пришлось отказаться от участия в соревнованиях в Торонто и Цинцинатти. Я надеюсь вернуться к соревнованиям в Монтерее, надеюсь продолжить свой сезон после US Open и продолжать добиваться целей, которые я поставила перед собой в этом году. Спасибо всем, кто обратился ко мне за последние несколько недель, за любовь и поддержку, как всегда», – написала Коллинс в инстаграме.

Отметим, что Даниэль идет шестой в Чемпионской гонке сезона 2024.

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Даниэль Коллинс WTA Торонто WTA Цинциннати
Владимир Клепач Источник: Instagram
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