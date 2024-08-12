Клеман высказался о Динамо накануне ответного матча Q3 Лиги чемпионов

10 августа Глазго Рейнджерс переиграл Мотеруэлл 2:1 во 2-м туре чемпионата Шотландии на своем поле.

После завершения встречи наставник хозяев Филипп Клеман провел пресс-конференцию, на которой высказался о предстоящем ответном матче Q3 Лиги чемпионов 2024/25 против Динамо Киев:

«Приятно погружаться в мысли о матче с Динамо после победы над Мотеруэллом, это хорошо для болельщиков и дает дополнительную веру. Мы знаем, что это большое испытание против киевлян, потому что они действительно качественная команда. Мы собираемся выложиться по полной, чтобы пройти в следующий раунд.

Мы проделали очень хорошую работу в Люблине против них, но нам следует продолжать учиться. Есть некоторые вещи, которые мы можем улучшить, поэтому мы намерены поработать над этим в течение следующих двух дней, а затем провести великолепный европейский вечер вместе с 50 тысяч безумных фанатов. Я на это рассчитываю», – заявил Клеман.

Ответный поединок между Рейнджерс и Динамо пройдет 13 августа в 21:45 по Киеву в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Первый матч завершился со счетом 1:1.