Лига чемпионов10 августа 2024, 19:20 |
716
0
Перед матчем с Динамо в ЛЧ. Рейнджерс провел игру в Шотландии
Команда одержала минимальную победу
10 августа 2024, 19:20 |
716
0
В матче 2-го тура чемпионата Шотландии Рейнджерс обыграл Мотервелл со счетом 2:1, добыв первую победу в новом сезоне. Команда набрала 4 очка.
На минувшей неделе Рейнджерс сыграл 1:1 с Динамо Киев в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вторая встреча с украинским соперником пройдет 13 августа.
Чемпионат Шотландии. 2-й тур
Рейнджерс – Мотервелл 2:1
Голы: Дессерс, 13, Черны, 24 - Проппер, 17 (в свои ворота)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 10:22 16
Sport.ua анализирует ключевые события третьего с конца дня 33-й Олимпиады
Футбол | 10 августа 2024, 08:00 0
Испанский клуб проиграл английскому «Ньюкаслу» со счетом 4:0
Олимпийские игры | 09.08.2024, 21:48
Олимпийские игры | 10.08.2024, 12:47
Футбол | 10.08.2024, 16:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2024, 17:31
09.08.2024, 13:26 8
Олимпийские игры
09.08.2024, 18:45 13
09.08.2024, 07:59 13
10.08.2024, 07:28 13
09.08.2024, 18:05 1
09.08.2024, 07:36 2