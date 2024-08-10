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  4. Перед матчем с Динамо в ЛЧ. Рейнджерс провел игру в Шотландии
Лига чемпионов
10 августа 2024, 19:20 |
716
0

Перед матчем с Динамо в ЛЧ. Рейнджерс провел игру в Шотландии

Команда одержала минимальную победу

10 августа 2024, 19:20 |
716
0
Перед матчем с Динамо в ЛЧ. Рейнджерс провел игру в Шотландии
Sky Sports

В матче 2-го тура чемпионата Шотландии Рейнджерс обыграл Мотервелл со счетом 2:1, добыв первую победу в новом сезоне. Команда набрала 4 очка.

На минувшей неделе Рейнджерс сыграл 1:1 с Динамо Киев в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вторая встреча с украинским соперником пройдет 13 августа.

Чемпионат Шотландии. 2-й тур

Рейнджерс – Мотервелл 2:1
Голы: Дессерс, 13, Черны, 24 - Проппер, 17 (в свои ворота)

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Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо Динамо Киев Лига чемпионов чемпионат Шотландии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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