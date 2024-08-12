Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Александрия
12 августа в 15:30 состоится матч 2-го тура УПЛ
В понедельник, 12 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ Черкассы и «Александрия».
Команды встретятся в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В рамках Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и «Александрия» провели между собой два поединка. Оба – в предыдущем сезоне 2023/2024.
В Черкассах в матче первого круга соперники разошлись миром – ничья 0:0. В ответной игре во втором круге в Александрии со счетом 2:1 победили черкащане.
Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Александрия» проведет канал UPL.TV
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