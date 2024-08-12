ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ
В понедельник, 12 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ Черкассы и «Александрия».
Команды встретятся в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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