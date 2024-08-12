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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
12.08.2024 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 04:23 |
39
0

ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ

12 августа 2024, 04:23 |
39
0
ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 12 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ Черкассы и «Александрия».

Команды встретятся в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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