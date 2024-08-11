Вылетело плечо. Лучкевич рассказал о своем состоянии после травмы
Футболист Колоса получил повреждение во время матча УПЛ с Ингульцом
В конце матча 2-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Ингулец» (0:0) произошел эпизод, вызвавший легкий шок на трибунах.
Двигаясь с мячом по правой бровке, полузащитник Колоса Валерий Лучкевич неожиданно упал на газон, вскрикнув от боли. Этому предшествовал игровой момент, в котором игрок выполнял подкат и тогда почувствовал дискомфорт в плече. Однако вскоре сильная боль не позволила ему продолжить игру, и через мгновение над ней уже склонились клубные врачи.
Как оказалось, у Лучкевича «вылетело» плечо. От болевого шока футболист «Колоса» вскрикивал, а через несколько минут, поднявшись с газона, в сопровождении медперсонала покинул игровую площадку.
28-летний футболист Валерий Лучкевич рассказал для Sport.ua о том, что случилось:
«Подобное в моей карьере произошло впервые. Буквально через 3–5 минут после того, как я покинул поле, плечо вдруг стало на место. Благодаря обезболивающему ночью спал нормально. Сегодня же в Киеве было сделано МРТ, результат которого определит характер повреждения.
Есть ли еще болевые симптомы? В свободном положении руки плечо не беспокоит, но когда ее поднимаю, то боль дает о себе знать. Впрочем, надеюсь, что к следующему матчу с Черноморцем успею восстановиться. По крайней мере, к игре готовлюсь».
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