Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вылетело плечо. Лучкевич рассказал о своем состоянии после травмы
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 23:23 | Обновлено 11 августа 2024, 23:38
388
0

Вылетело плечо. Лучкевич рассказал о своем состоянии после травмы

Футболист Колоса получил повреждение во время матча УПЛ с Ингульцом

11 августа 2024, 23:23 | Обновлено 11 августа 2024, 23:38
388
0
Вылетело плечо. Лучкевич рассказал о своем состоянии после травмы
ФК Колос. Валерий Лучкевич

В конце матча 2-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Ингулец» (0:0) произошел эпизод, вызвавший легкий шок на трибунах.

Двигаясь с мячом по правой бровке, полузащитник Колоса Валерий Лучкевич неожиданно упал на газон, вскрикнув от боли. Этому предшествовал игровой момент, в котором игрок выполнял подкат и тогда почувствовал дискомфорт в плече. Однако вскоре сильная боль не позволила ему продолжить игру, и через мгновение над ней уже склонились клубные врачи.

Как оказалось, у Лучкевича «вылетело» плечо. От болевого шока футболист «Колоса» вскрикивал, а через несколько минут, поднявшись с газона, в сопровождении медперсонала покинул игровую площадку.

28-летний футболист Валерий Лучкевич рассказал для Sport.ua о том, что случилось:

«Подобное в моей карьере произошло впервые. Буквально через 3–5 минут после того, как я покинул поле, плечо вдруг стало на место. Благодаря обезболивающему ночью спал нормально. Сегодня же в Киеве было сделано МРТ, результат которого определит характер повреждения.

Есть ли еще болевые симптомы? В свободном положении руки плечо не беспокоит, но когда ее поднимаю, то боль дает о себе знать. Впрочем, надеюсь, что к следующему матчу с Черноморцем успею восстановиться. По крайней мере, к игре готовлюсь».

По теме:
Голкипер Карпат рассказал, как удалось отбить пенальти в матче с Кривбассом
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Кемкин продлил свою антипенальтийскую серию
Валерий Лучкевич травма плеча травма Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос - Ингулец инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 06:05 22
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США

В предпоследний день Олимпиады серебряную награду получила Ирина Коляденко

Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау
Футбол | 11 августа 2024, 23:33 0
Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау
Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау

Завершились три матча первого тура Примейры-лиги

ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат
Футбол | 11.08.2024, 20:59
ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат
ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Теннис | 11.08.2024, 08:30
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Футбол | 11.08.2024, 07:05
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
10.08.2024, 10:22 12
Олимпийские игры
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 244
Футбол
Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
11.08.2024, 06:23 3
Олимпийские игры
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 17
Футбол
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.08.2024, 08:35
Бокс
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
10.08.2024, 13:23
Футбол
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
10.08.2024, 19:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем