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  4. БАБИЧ: «Арбитры учатся на своих ошибках. Но нам от этого не легче»
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 22:57 | Обновлено 11 августа 2024, 23:15
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0

БАБИЧ: «Арбитры учатся на своих ошибках. Но нам от этого не легче»

Главный тренер Черноморца прокомментировал поражение от Зари в УПЛ

11 августа 2024, 22:57 | Обновлено 11 августа 2024, 23:15
140
0
БАБИЧ: «Арбитры учатся на своих ошибках. Но нам от этого не легче»
УПЛ-ТВ. Александр Бабич

Главный тренер Черноморца Александр Бабич прокомментировал поражение от Зари (0:1) в матче 2-го тура УПЛ:

Я поблагодарил ребят в раздевалке. Мы понимали, что в 1-м туре играли против бронзового призера УПЛ, а сейчас – против очень крепкого соперника, который имеет и глубину состава, и провел хорошие сборы за рубежом. Понимали, что квалификация футболистов у них на уровне. Мы немного не успели с заменой во 2-м тайме. Уже планировали выпустить Габелка, чтобы перестроиться и освежить игру в атаке.

Мне понравилось, что ребята выполняли то, о чем мы договаривались. Мы потом перестроились. Не хватило уверенности в завершающей фазе. Но это нормально для молодых футболистов, которые делают первый шаг в большом футболе, тяжелом футболе. Мы находимся в состоянии строительства команды, и эти ошибки, конечно, будут.

Хотелось бы, чтобы арбитры одни и те же эпизоды обслуживали одинаково. Были эмоциональные вопросы как раз по одинаковым эпизодам, когда свистели судьи в нашу сторону, а потом в сторону Зари не свистели в такой же ситуации. Это футбол, это эмоции. Я считаю, что арбитры тоже учатся, причем на своих ошибках. Но нам от этого, конечно, не легче».

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Александр Бабич Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Черноморец - Заря пресс-конференция судейство
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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