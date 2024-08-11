ВИДЕО. Хавбек олимпийской сборной Украины отдал ассист в чемпионате Польши

11 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата Польши между командами Лехия Гданьск и Заглембе.

Поединок прошел на стадионе Полста Плюс в Гданьске. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 48-й минуте хозяева вышли вперед. Гол забил Томаш Бобчек. Ассист на него отдал 21-летний Максим Хлань, который недавно выступал за сборную Украины на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Хлань вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. В этом поединке также приняли участия еще 3 украинца из Лехии: голкипер Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко (отыграл весь матч) и Сергей Булеца (вышел на 81-й).

Еще один представитель Украины Богдан Вьюнник просидел всю встречу на скамейке запасных.

Чемпионат Польши. 4-й тур, 11 августа

Лехия Гданьск – Заглембе – 1:1

Голы: Бобчек, 48 – Сейк, 76

Видеообзор матча: