ВИДЕО. Хавбек олимпийской сборной Украины отдал ассист в чемпионате Польши
Максим Хлань помог Лехии Гданьск набрать очко в матче 4-го тура с Заглембе (1:1)
11 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата Польши между командами Лехия Гданьск и Заглембе.
Поединок прошел на стадионе Полста Плюс в Гданьске. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 48-й минуте хозяева вышли вперед. Гол забил Томаш Бобчек. Ассист на него отдал 21-летний Максим Хлань, который недавно выступал за сборную Украины на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Хлань вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. В этом поединке также приняли участия еще 3 украинца из Лехии: голкипер Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко (отыграл весь матч) и Сергей Булеца (вышел на 81-й).
Еще один представитель Украины Богдан Вьюнник просидел всю встречу на скамейке запасных.
Чемпионат Польши. 4-й тур, 11 августа
Лехия Гданьск – Заглембе – 1:1
Голы: Бобчек, 48 – Сейк, 76
Видеообзор матча:
События матча
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