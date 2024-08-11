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  4. ВИДЕО. Хавбек олимпийской сборной Украины отдал ассист в чемпионате Польши
Чемпионат Польши
Лехия
11.08.2024 15:45 – FT 1 : 1
Заглембе Л
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Польша
11 августа 2024, 22:45 | Обновлено 11 августа 2024, 22:49
528
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ВИДЕО. Хавбек олимпийской сборной Украины отдал ассист в чемпионате Польши

Максим Хлань помог Лехии Гданьск набрать очко в матче 4-го тура с Заглембе (1:1)

11 августа 2024, 22:45 | Обновлено 11 августа 2024, 22:49
528
1
ВИДЕО. Хавбек олимпийской сборной Украины отдал ассист в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

11 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата Польши между командами Лехия Гданьск и Заглембе.

Поединок прошел на стадионе Полста Плюс в Гданьске. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 48-й минуте хозяева вышли вперед. Гол забил Томаш Бобчек. Ассист на него отдал 21-летний Максим Хлань, который недавно выступал за сборную Украины на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Хлань вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. В этом поединке также приняли участия еще 3 украинца из Лехии: голкипер Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко (отыграл весь матч) и Сергей Булеца (вышел на 81-й).

Еще один представитель Украины Богдан Вьюнник просидел всю встречу на скамейке запасных.

Чемпионат Польши. 4-й тур, 11 августа

Лехия Гданьск – Заглембе – 1:1

Голы: Бобчек, 48 – Сейк, 76

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Vaclav Sejk (Заглембе Л).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия).
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Лехия Гданьск Заглембе Любин чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Хлань Богдан Сарнавский Сергей Булеца Иван Желизко Богдан Вьюнник
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ron Noiill
На льоню галубкова з реклами ммм схожий.
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